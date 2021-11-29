Пожилую женщину избили и ограбили в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Рано утром на пересечении улиц Тимирязева и Маркова в Алматы произошло ограбление: на проходившую там пенсионерку напали, несколько раз ударили, после чего отобрали у нее ценные вещи, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В качестве подозреваемого по делу был задержан 20-летний парень.

Текущую версию полиции озвучил начальник ОП при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев. По его словам, подозреваемый убедился, что вокруг нет свидетелей, и, подбежав к своей жертве, нанес ей удар в область плеча, которым повалил на землю.

"Когда женщина упала, он продолжил наносить ей удары, а после вырвал из рук сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день подозреваемый был задержан", - пояснил полицейский.

В данный момент личность задержанного проверяют на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу Алматы.

Уголовное дело расследуется по статье 191, часть 2, пункт 1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944397-pozhiluyu-zhenschinu-izbili-i-ograbili-v-almaty/