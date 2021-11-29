Пинавшего чужое авто мужчину арестовали в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram рассказал, как наказали мужчину, пнувшего чужой автомобиль. Вместе с ним к ответственности привлекли и его друга, который вступил в конфликт с хозяином авто.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько парней идут к подъезду, по дороге один из них пинает припаркованный у дома автомобиль. Это снял на камеру хозяин машины, оказавшийся на улице в этот момент. Когда он сделал замечание парням, один из них начал с ним ссориться и даже грозился отобрать телефон и кинуть в него камень.

По словам хозяина машины, пострадал не только его автомобиль - мужчины повредили еще два авто, а также "орали на весь двор матом", несмотря на позднее время.

Полиция нашла правонарушителей и опубликовала традиционное видео с извинениями.

Однако, как напомнил Абдрахманов, извинения не снимают ответственности за правонарушения, поэтому парней наказали.

"28 ноября решением специализированного межрайонного административного суда Алматы правонарушители А.А. 1994 года рождения (уроженец Туркестанской области) и О. Д. 1994 года рождения (уроженец Жамбылской области) привлечены к административной ответственности с наложением административного ареста", - сообщил замглавы алматинской полиции.

В департаменте полиции Алматы уточнили, что мужчины арестованы на 7 суток по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944325-pinavshih-chuzhoe-avto-parney-arestovali-v-almaty-video/