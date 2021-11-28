Двоих подозреваемых в убийстве мужчин разыскивает полиция в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов обратился к горожанам. Он опубликовал на своей официальной странице в Instagram фотографии подозреваемых и призвал всех, кто располагает сведениями о них, обратиться в полицию.

Мужчин 1988 и 1989 годов рождения разыскивают по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.99 УК РК ("Убийство").

"Всех, кто располагает сведениями, прошу сообщить по следующим телефонам: +7 777 953 51 11, +7 777 224 86 86, +7 701 233 47 90 или 102", - написал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944295-dvoih-podozrevaemyh-v-ubiystve-muzhchin-razyskivaet-politsiya-v-almaty-foto/