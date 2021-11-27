15 мешков сухих стройматериалов украли из квартиры в Нур-Султане

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52-летнего наемного рабочего подозревают в краже 15 мешков сухих строительных смесей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

По версии полиции, в течение недели, работая по найму в квартире, подозреваемый воспользовался отсутствием хозяев жилья и украл 15 мешков строительных смесей.

Далее, как указали правоохранители, рабочий сбыл полученное преступным путем на строительном рынке.

Сообщается, что на данный момент подозреваемого в краже был задержали. В его отношении проводится досудебной расследование по статье 188 УК РК. Мужчина дал признательные показания.

Стражи порядка проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

В Департаменте полиции Нур-Султана граждан убедительно попросили быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944231-15-meshkov-suhih-stroymaterialov-ukrali-iz-kvartiry-v-nur-sultane/