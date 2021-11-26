Подпольный цех по производству суррогатной водки нашли в подвале у жителя Боралдая

Помещение цеха. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Сотрудники территориального Департамента АФМ по Алматинской области ликвидировали работу подпольного алкогольного цеха в поселке Боралдай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Сообщается, что мужчина 1980 года рождения, которого подозревают в незаконной деятельности, уже был судим ранее.

В ведомстве отметили, что в цеху изготавливали суррогат марок "Хаома", "Хортица", "Талка" и "Беленькая" без разрешительных документов. Кроме того, в производстве использовались поддельные учетно-контрольные марки.

Во время обыска сотрудники Департамента нашли и изъяли 11,5 тысяч акцизных марок, 110 литров спиртосодержащего вещества, 120 бутылок заготовок, станок, этикетки алкогольной продукции, а также другие предметы для изготовления поддельного алкоголя.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944168-podpolnyy-tseh-po-proizvodstvu-surrogatnoy-vodki-nashli-v-podvale-u-zhitelya-boraldaya/