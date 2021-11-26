Директор больницы начислила сыну-студенту "зарплату" на 2 млн тенге в Атырауской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Атырауской области вынесли приговор экс-депутату маслихата, директору Курмангазинской районной центральной больницы - ее признали виновной в хищении 2 млн тенге, сообщает "Ак Жайык".

По данным издания, Мутиеву обвиняли в злоупотреблении служебным положением и допущении незаконных действий. Так, судом установлено, что директор больницы закрывала глаза на то, что садовник выходит на работу не каждый день и не выполняет добросовестно свои обязанности. При этом следила, чтобы ему вовремя перечисляли зарплату. За более полутора лет работы в таком расслабленном режиме он получил более 600 тысяч тенге.

Оказалось также, что директор оформила своего сына в качествен уборщика в больнице. При этом молодой человек не отработал ни дня, он в это время и вовсе учился в университете в Алматы. Несмотря на это, за год сын директора получил "зарплату" на 2 млн тенге.

В итоге Мутиеву признали виновной и приговорили к одному году ограничения свободы. Женщину навсегда лишили права занимать должности на государственной службе, в общественных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944027-direktor-bolnitsy-nachislila-synu-studentu-zarplatu-na-2-mln-tenge-v-atyrauskoy-oblasti/