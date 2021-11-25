Лидер ОПГ на "грязные" деньги купил ресторан, гостиницу и массажный салон в ВКО

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В Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальным департаментом агентства совместно с прокуратурой региона пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы.

Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров.

Затем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.

Кроме того, в отношении одного из организаторов преступной группы проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества.

В частности, на преступные доходы он приобрел машину и гидроцикл, а также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиницу и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.

Ранее сообщалось, что более миллиарда тенге похитили у фермеров в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943979-lider-opg-na-gryaznye-dengi-kupil-restoran-gostinitsu-i-massazhnyy-salon-v-vko/