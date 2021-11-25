Агрессивного нетрезвого водителя задержали в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Во время патрулирования полицейские Алматинской области остановили для проверки подозрительное авто, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что во время беседы с 38-летним водителем стражи порядка почувствовали исходящий от него запах спиртного.

В итоге экспертиза подтвердила факт его алкогольного опьянения. Подчеркивается, что во время прохождения медосвидетельствования водитель вел себя агрессивно.

В подтверждение этому есть видео с жетонов стражей порядка.

По словам командира БПП УМПС ДП Алматинской области Ерлана Мухамедиярова, мужчина пояснил, что в момент задержания возвращался домой после застолья.

Автомашину нарушителя поместили на штрафстоянку, его самого суд признал виновным по статье 608, часть 1 КоАП РК.

В качестве наказания мужчину арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943975-agressivnogo-netrezvogo-voditelya-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/