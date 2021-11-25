Экс-сотрудника ДУИС оштрафовали на 6 млн тенге в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Старший инспектор службы пробации оказался на скамье подсудимых после того, как взял с матери одного из подозреваемых 200 тысяч тенге. Женщина обратилась в Антикоррупционную службу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Мужчина, получивший условный срок, оказался вновь под следствием в декабре 2020 года. Его взяли под стражу, а расследование проводили по тяжкой статье.

К нему наведался старший инспектор службы пробации, которого подозреваемый попросил о помощи. В частности, найти способ изменить в сторону смягчения квалификацию деяния.

Позже сотрудник встретился с матерью мужчины и запросил с нее 200 тысяч тенге. Деньги якобы должны были пойти на взятку следователю.

Женщина требуемую сумму передала, но решить проблему не удалось. Когда она это поняла, то написала заявление в Антикоррупционную службу, а также потребовала от инспектора вернуть деньги. Факт передачи средств был зафиксирован.

Уголовное дело в суде рассмотрели по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

Экс-сотрудника ДУИС по Павлодарской области признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 6 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943941-eks-sotrudnika-duis-oshtrafovali-na-6-mln-tenge-v-pavlodare/