Девушку избили в клубе в Караганде

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В одном из клубов Караганды между девушками произошел конфликт, в результате которого одна из них получила травмы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

20 ноября около 01.30 часов в полицию Караганды поступило сообщение о том, что в одном из клубов произошел конфликт между клиентами.

На место происшествия через несколько минут прибыли правоохранители. Выяснилось, что ссора случилась между двумя девушками, в результате чего 20-летняя посетительница заведения получила телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" была задержана 25-летняя жительница Жезказгана, которая во всем созналась.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943925-devushku-izbili-v-klube-v-karagande/