Казахстанцы столкнулись с новым видом онлайн-мошенничества

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы наткнулись на некую "акцию", якобы проводимую известным банком – людей убеждали, что их ждет подарок в виде 50 тысяч тенге. МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz заявляет, что это дело рук мошенников.

Одним из наткнувшихся на подобное сообщение оказался житель Петропавловска – получил он его в WhatsApp. В сообщении говорилось о якобы проводимой акции в честь 98-летия банка.

Каждому казахстанцу авторы рассылки обещали денежные выплаты в размере 50 тысяч тенге. Чтобы их получить, нужно было перейти по предлагаемой ссылке.

"Данная ссылка ведет на веб-страницу с анкетой. Важно понимать, что, разглашая свои персональные данные, доверчивые пользователи рискуют открыть посторонним лицам доступ к своим финансам. Представители банка опровергли информацию о якобы проводимой акции.

К слову, в соцсетях можно встретить аналогичную рассылку, авторы которой также обещают 50 тысяч тенге – якобы для того, чтобы помочь преодолеть влияние пандемии COVID-19 на занятость", – говорит начальник Первого ОП Тлеген Альжанов.

В МВД напомнили, что современные мошенники нередко используют так называемые фишинговые ссылки, переходить по которым особенно опасно: на компьютер или смартфон можно занести опасный вирус, который перехватывает управление мобильным банкингом.

"Стражи порядка убедительно просят всех соблюдать осторожность в интернете, не доверять обещаниям быстрой выгоды, не переходить по подозрительным ссылкам и не пересылать никому сообщения с ними", – заключили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943924-kazahstantsy-stolknulis-s-novym-vidom-onlayn-moshennichestva/