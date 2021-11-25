Пришел в гости и обокрал спящих соседей: астанчанина заподозрили в краже двух iPhone

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У двух постояльцев хостела в Нур-Султане похитили дорогие смартфоны – произошла кража в момент, когда они спали. В полиции провели проверку и вычислили предполагаемого похитителя, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По подозрению в краже гаджетов был задержан 34-летний мужчина. Оба постояльца хостела, как выяснилось, были с ним знакомы.

"В ходе расследования полицейские установили, что мужчина пришел к знакомым в хостел. В ночное время, выйдя на лестницу покурить, он заметил приоткрытую дверь соседней комнаты. Воспользовавшись тем, что домочадцы спят, он зашел в комнату и похитил два телефона марки iPhone", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Задержанный сознался в содеянном, а похищенные телефоны изъяты у скупщиков. В полиции добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

"Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Будьте внимательны: не оставляйте без присмотра мобильные телефоны и другие ценные вещи. Денежные средства храните в недоступном месте. Если Вы стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию или звоните по телефону "102", – предупредили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943878-prishel-v-gosti-i-obokral-spyaschih-sosedey-astanchanina-zapodozrili-v-krazhe-dvuh-iphone/