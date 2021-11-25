Полиция и КНБ нашли тайник с оружием у подножия гор в Жамбылской области (видео)

Фото: ДП Жамбылской области

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и КНБ у подножия гор в Абайском сельском округе обнаружен тайник с оружием. Об этом сообщили в ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько единиц огнестрельного оружия и патроны, в том числе боевое автоматическое оружие марки "АКСУ-74" и патроны к нему калибра 5,45, хранил 32-летний житель села Каменка.

Подозреваемый дал признательные показания. Начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В настоящее время поводится проверка огнестрельного оружия на причастность к совершенным преступлениям. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее возле трассы в Восточно-Казахстанской области тоже обнаружили тайник с оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943840-politsiya-i-knb-nashli-taynik-s-oruzhiem-u-podnozhiya-gor-v-zhambylskoy-oblasti-video/