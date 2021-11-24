Директора школы оштрафовали на 19 млн тенге в Костанае

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В Костанае директора средней школы № 122 осудили за хищения бюджетных средств, об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Как сообщили в суде, было установлено, что директор школы с октября 2019 года по январь 2021 года неоднократно похищала и присваивала бюджетные средства, вверенные ей в связи со служебной деятельностью. Всего таким образом ей удалось присвоить 1 955 300 тенге.

"Учитывая то, что подсудимая М. совершила тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления, вину не признала и не раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества, что эквивалентно 19 553 000 тенге в доход государства с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении суда.

Похищенные 1 955 300 тенге она должна вернуть управлению образования акимата Костанайской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943794-direktora-shkoly-oshtrafovali-na-19-mln-tenge-v-kostanae/