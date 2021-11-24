Задержание группы людей с арсеналом оружия попало на видео в Актобе

Задержание. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В пригороде Актобе стражи порядка остановили "ВАЗ-2199" под управлением 18-летнего парня. С ним в салоне находились два 25-летних пассажира и арсенал оружия. Задержание было снято на видео, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

21 ноября в 00.42 часов в ходе специальных мероприятий в районе села Жанаконыс (находится в подчинении городской администрации Актобе) остановлен "ВАЗ-2199" с российскими номерами под управлением 18-летнего парня.

В салоне вместе с ним также находились два 25-летних пассажира.

При осмотре автомобиля под передним пассажирским сиденьем обнаружен обрез охотничьего двуствольного ружья марки "ИЖ", на заднем сиденье - охотничье двуствольное гладкоствольное ружье марки "ИЖ". Здесь же нашли 6 патронов 16 калибра и два ножа.

Выяснилось, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Досудебное расследование начато по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

Полицейские выясняют, для чего молодым людям понадобилось оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943768-zaderzhanie-gruppy-lyudey-s-arsenalom-oruzhiya-popalo-na-video-v-aktobe/