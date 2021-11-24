19-летнюю гражданку Узбекистана заподозрили в серии афер в Алматы

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в серии афер на территории города, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что об аферах стало известно после того, как сразу несколько жителей мегаполиса обратились за помощью в полицию. Подчеркивается, что все эпизоды проходили по одному и тому же сценарию.

Начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов рассказал, что пострадавшие алматинцы пытались найти арендное жилье и обращали внимание на выгодные объявления на популярном сайте. Они выделялись ценой гораздо ниже рыночной.

Чтобы "забронировать" квартиру, по просьбе "хозяйки" обманутые граждане вносили задаток за аренду путем электронного перевода. Сразу после получения денег собеседница переставала выходить на связь.

"Мы задержали подозреваемую - 19-летнюю гражданку Узбекистана, приехавшую в Казахстан на заработки в августе. А в сентябре она уже начала размещать ложные объявления. По факту мошенничества расследуется уголовное дело.

В ходе разбирательств выяснилась ее причастность к, как минимум, шести аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составляет 250 тысяч тенге", – рассказал Науатов.

На время следствия подозреваемую заключили под стражу.

"Мы в очередной раз напоминаем: если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартир вас убедительно просят внести задаток, либо связь с продавцом только через WhatsApp - будьте осторожны, никогда не вносите задаток на электронные платежные системы", – резюмировал Науатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943762-19-letnyuyu-grazhdanku-uzbekistana-zapodozrili-v-serii-afer-v-almaty/