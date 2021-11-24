Астанчанин едва не лишился автомобиля после встречи с потенциальным покупателем

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Житель столицы хотел продать автомобиль, но не едва не лишился машины после встречи с потенциальным покупателем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

Как рассказали в правоохранительных органах, автовладелец выставил на продажу авто Kia Rio через популярный сайт. Вскоре нашелся покупатель, мужчины договорились о встрече рядом со спецЦОНом.

На встречу покупатель, однако, пришел не один, а со знакомым, но автовладельца это не смутило. После осмотра машины мужчины договорились о продаже и пошли в здание спецЦОНа оформлять документы, а знакомый покупателя остался в авто.

По версии полиции, оставшись в салоне один, мужчина совершил угон автомобиля.

После того, как владелец авто обратился в полицию, машину удалось найти - ее оставили в полукилометре от места угона. Из салона авто пропали 160 тысяч тенге.

Подозреваемого уже задержали. Отмечается, что 24-летний казахстанец уже имеет судимости за кражи. Он дал признательные показания. Сейчас мужчина находится в изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Полиция призвала граждан быть бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверять все ли двери и окна надежно закрыты. Чтобы автомобиль был в безопасности, правоохранители советуют ставить его на охраняемые парковки и установить в нем систему сигнализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943683-astanchanin-edva-ne-lishilsya-avtomobilya-posle-vstrechi-s-potentsialnym-pokupatelem/