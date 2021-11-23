Мужчина отбирал телефоны у детей в Нур-Султане

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В столице Казахстана полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он грабил несовершеннолетних, отбирая у них телефоны, сообщает пресс-служба ДП города Нур-Султан.

По информации правоохранителей, в полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить телефон у несовершеннолетней и скрылся.

На установление и задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП города Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, который для разбирательств был доставлен в УП района «Есиль».

В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее.

Так, находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил смартфон у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, он открыто похитил смартфон у 11-летнего ребенка.

Похищенное грабитель успел сбыть. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.

Задержанный водворен в ИВС.

«За 10 месяцев текущего года на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних - 6 грабежей. Все они были раскрыты по «горячим следам», - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943600-muzhchina-otbiral-telefony-u-detey-v-nur-sultane/