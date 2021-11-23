Пять бочек дизтоплива пытались украсть из ТОО в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

17 ноября в полицию города Актобе поступил звонок от 65-летнего охранника одного из местных ТОО, который сообщил о попытке кражи, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По "горячим следам" сотрудники полиции задержали двоих мужчин.

Следователи выяснили, что подозреваемые подъехали на автомашине марки "ГАЗель" в район Промзоны, проникли на территорию полигона и пытались похитить оттуда пять бочек с дизельным топливом.

Сумма ущерба на данный момент устанавливается.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статьям 24 и 188, часть 2 УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража".

В полиции отметили, что в случае признания вины подозреваемых может ждать следующее наказание:

штраф до 3000 МРП (8,75 млн тенге);

исправительные работы в том же размере;

общественные работы на срок до 1200 часов;

ограничение свободы на срок до 5 лет;

лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943586-pyat-bochek-diztopliva-pytalis-ukrast-iz-too-v-aktobe/