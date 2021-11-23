81-летнюю пенсионерку ударили по голове и ограбили в Караганде

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21 ноября в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение о нападении на пенсионерку, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Согласно полученным данным, ограбление 81-летней женщины произошло на улице Академическая: неизвестный ударил пенсионерку по голове, после чего отобрал у нее сумку.

В сумке находились документы и 12 тыс. тенге.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места преступления. Так им удалось отследить маршрут перемещения подозреваемого.

По "горячим следам" был задержан 19-летний парень, который в итоге дал признательные показания. Вещественное доказательство по делу изъяли.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 191 УК РК. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943525-81-letnyuyu-pensionerku-udarili-po-golove-i-ograbili-v-karagande/