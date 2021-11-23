Конфликт между пассажирами такси закончился ограблением в Караганде

Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде пассажиры устроили разборки в такси. В итоге все это закончилось ограблением, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

19 ноября в полицию поступило сообщение, что возле одной из автозаправочных станций произошло ограбление.

На место происшествия прибыли патрульные. Выяснилось, что таксист вез двух клиентов. Между пассажирами возник конфликт. Один из них забрал у оппонента телефон стоимостью 30 тысяч тенге и скрылся.

По "горячим следам" стражи порядка задержали 23-летнего парня. Подозреваемый во всем сознался. Вещественное доказательство изъято.

Дело расследуется по статье 191 УК РК "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943513-konflikt-mezhdu-passazhirami-taksi-zakonchilsya-ogrableniem-v-karagande/