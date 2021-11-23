Посиделки рабочих крестьянского хозяйства закончились убийством в ЗКО

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Убийство произошло в селе Акбулак Чингирлауского района Западно-Казахстанской области. Подозреваемого задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка выяснили, что во время распития спиртных напитков мужчина нанес телесные повреждения своему знакомому, от которых тот скончался, не приходя в сознание.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Установлено, что 10 ноября 32-летний мужчина выпивал вместе с 34-летним сельчанином.

Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый кухонным ножом несколько раз ударил оппонента.

Оба работали в одном из крестьянских хозяйств. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943449-posidelki-rabochih-krestyanskogo-hozyaystva-zakonchilis-ubiystvom-v-zko/