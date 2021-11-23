В краже телевизоров из арендованных квартир заподозрили актюбинца

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26-летнего актюбинца подозревают в краже телевизоров из арендованных посуточно квартир, передает официальный портал МВД Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился 35-летний горожанин. Он сообщил, что из двух его квартир, которые он сдает посуточно, неизвестные украли два телевизора.

Полиция установила и задержала подозреваемого - 26-летнего жителя города.

По версии следствия, молодой человек арендовал квартиры на сутки, похитил из них телевизоры Samsung и Aser, а после сдал технику в ломбард.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943430-v-krazhe-televizorov-iz-arendovannyh-kvartir-zapodozrili-aktyubintsa/