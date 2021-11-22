Жительницу Кокшетау заподозрили в создании финансовой пирамиды

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительницу города Кокшетау задержали по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как отметили в полиции, подозреваемую уже ранее привлекали к уголовной ответственности по статье 189, часть 4 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества").

Также известно, что женщине 40 лет и она проживает в Кокшетау.

На данный момент ее подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Следователи выяснили, что пострадавшие инвестировали денежные средства в криптовалюте в компанию, которая занималась нелегальной деятельностью на финансовом рынке.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 217, часть 1 УК РК. Ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943411-zhitelnitsu-kokshetau-zapodozrili-v-sozdanii-finansovoy-piramidy/