600 тонн дизтоплива на 151 млн тенге незаконно реализовала жительница ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сотрудники территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по ВКО пресекли незаконную реализацию 600 тонн дизтоплива на общую сумму 151 млн тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Как указали в ведомстве, факт реализации нефтепродуктов без разрешительных документов был установлен в рамках ОПМ "Баррель".

Следователи установили, что жительница Урджарского района по фамилии Каленова незаконно реализовала дизельное топливо в объеме более 600 тонн на сумму 151 млн тенге.

Подчеркивается, что документов, подтверждающих законность происхождения нефтепродуктов, у нее не было.

Решением суда женщина была приговорена к 3 годам лишения свободы условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943393-600-tonn-diztopliva-na-151-mln-tenge-prodala-zhitelnitsa-vko/