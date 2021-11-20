План "Перехват" объявили в Алматы и заблокировали проезд подозреваемому

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы с поличным задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков, в дежурную часть поступило заявление об угоне Toyota Camry. Преступление было совершено путем вскрытия отверткой передней двери машины.

С помощью городских систем видеонаблюдения удалось установить маршрут передвижения подозреваемого.

"В результате объявленного оперативного плана "Перехват" его путь был блокирован, угонщик задержан. Он дал признательные показания", - пояснил Ильяс Омирсериков.

Он отметил, что 31-летний мужчина ранее уже имел несколько судимостей за аналогичные преступления.

Сейчас в отношении него расследуется уголовное дело по ст.188 ч.2 УК РК (Кража). Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943143-plan-perehvat-obyavili-v-almaty-i-zablokirovali-proezd-podozrevaemomu/