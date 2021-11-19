Более 63 тыс. литров авиатоплива украли водитель и завскладом в Мангистауской области (видео)

Хищение топлива. Кадр из видео: пресс-служба АФМ РК

Сотрудники территориального департамента Агентства по финмониторингу по Мангистауской области задержали водителя службы ГСМ при попытке незаконной продажи авиатоплива, передает официальный сайт АФМ РК.

В ходе следствия было установлено, что водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. вступил в сговор с заведующим склада ГСМ аэропорта Ч.

Вместе они организовали хищение авиакеросина.

Расследование показало, что полученное незаконным путем топливо они сбывали по 120 тенге за литр. Далее перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр.

Всего было похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива.

За это преступление мужчины получили по 3 года ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943084-bolee-63-tys-litrov-aviatopliva-ukrali-voditel-i-zavskladom-v-mangistauskoy-oblasti-video/