Обещал навес в сарае: жителя Кызылорды обманули на 1 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

18 ноября в полицию обратился житель города Кызылорда. Он сообщил о том, что неизвестный мужчина завладел его деньгами, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В заявлении потерпевший указал, что неизвестный мужчина пообещал ему сделать навес в сарае его дома, и попросил за выполнение работы 1 млн тенге.

Кызылординец передал деньги, однако обещанное так и не было сделано, и средства ему никто не вернул, поэтому он и обратился в полицию.

Стражи порядка начали выяснять все обстоятельства инцидента. Вскоре в качестве подозреваемого задержали местного жителя.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК ("Мошенничество"). Проверяется причастность задержанного​ к другим аналогичным фактам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943028-obeschal-naves-v-sarae-zhitelya-kyzylordy-obmanuli-na-1-mln-tenge/