Деньги умершей пациентки похитили в Акмолинской области

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Злоумышленница похитила деньги умершей в терапевтическом отделении больницы пациентки. Преступление произошло в Степногорске. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Акмолинской области в Instagram.

16 ноября в управление полиции Степногорска поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о краже.

Предварительно установлено, что с 29 октября по 8 ноября неизвестный путем свободного доступа похитил с банковской карты 309 тысяч тенге.

Карта принадлежала скончавшейся 8 ноября в терапевтическом отделении больницы пациентке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942741-dengi-umershey-patsientki-pohitili-v-akmolinskoy-oblasti/