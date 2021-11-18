Автобус угнали в Атырау (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Житель Акмолинской области угнал автобус в Атырау. Мужчину задержали, передает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, накануне, 17 ноября, утром в полицию обратился 42-летний житель Атырау и сообщил, что у него угнали автобус, припаркованный на одной из улиц.

Полицейские сразу приступили к розыскным работам.

В результате с помощью камер и систем видеонаблюдения, установленных на улицах города, транспорт удалось найти. По подозрению в угоне автобуса задержан 30-летний житель Акмолинской области.

Против мужчины возбудили дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ведется расследование.

Иные подробности дела и мотивы преступления не раскрываются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942729-avtobus-ugnali-v-atyrau-video/