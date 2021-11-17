"Народный" регулировщик попал на видео на одной из улиц в Актау

"Народный регулировщик". Кадр из видео: lada.kz

В Актау один из местных жителей самостоятельно начал регулировать движение на перекрестке, на котором перестали работать светофоры. Ролик с его действиями обсуждается в Казнете.

Как пишет Lada.kz, мужчину засняли на видео очевидцы. Известно, что ролик был заснят на загруженном перекрестке между микрорайонами 30, 33, 19 и 19А, в районе гипермаркета "Дина".

Закадровый голос похвалил героя видео за то, что он сделал.

"Молодец. Светофор не работает, километровые пробки здесь, а молодой человек стоит, регулирует, выполняет работу полицейских наших", - сказал автор ролика.

Вскоре ситуацию прокомментировали в ДП Мангистауской области. Там заявили, что мужчина не имел права выполнять работу регулировщика на дороге даже притом, что светофоры не работали.

В ведомстве подчеркнули, что такую работу может выполнять только полицейский.

По факту нарушения на видео УП Актау проводит досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942629-narodnyy-regulirovschik-popal-na-video-na-odnoy-iz-ulits-v-aktau/