В Алматы задержали мужчину по подозрению в убийстве жены

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Наурызбайском районе города Алматы женщина скончалась от ножевых ранений. Полицейские заподозрили в убийстве ее супруга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По данным ДП, преступление имело место минувшим вечером.

"В результате семейной ссоры погибла 34-летняя женщина, получившая ножевые ранения, несовместимые с жизнью. По подозрению в совершении убийства по горячим следам задержан ее супруг. Орудие преступления – нож – изъят и приобщен к материалам уголовного дела", – сообщил глава УП Наурызбайского района, полковник полиции Дидар Аханов.

В полиции сейчас заняты расследованием дела по ч. 1 ст. 99 (убийство). Тем временем подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942606-v-almaty-zaderzhali-muzhchinu-po-podozreniyu-v-ubiystve-zheny/