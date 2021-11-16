Мужчина убил брата в состоянии аффекта в Туркестанской области

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Вступил в силу приговор Келесского районного суда Туркестанской области в отношении местного жителя 1970 года рождения, признанного виновным по статье 101 части 1 УК РК (Убийство, совершенное в состоянии аффекта), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информацию судебного кабинета Верховного суда РК.

Как указывается в материалах дела, инцидент произошел 27 марта этого года примерно в 21.30 часов в селе Ошакты Туркестанской области.

40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в родительском доме.

Попытки родных его успокоить вызвали у него лишь еще больший приступ ярости. Он принялся оскорблять пожилых отца и мать, а также с кулаками набросился на старшего брата.

Отмечается, что подобные конфликты мужчина, злоупотреблявший спиртным, устраивал периодически.

В результате старший 50-летний брат ударил его ножом в грудь. Сразу после произошедшего сам родственник доставил раненого в больницу. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть дебошира.

Полиция задержала подозреваемого, против него было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия и во время суда все участники событий, в том числе родители, указывали на противозаконные действия самого погибшего. Отмечали, что обвиняемый отличается спокойным и доброжелательным характером.

Подсудимый прошел две судебно-медицинские психолого-психиатрические экспертизы. Вывод врачей - мужчина не страдает психическими заболеваниями. Однако в момент совершения преступления он находился в состоянии аффекта, вызванного противоправными действиями самого погибшего.

В итоге суд признал его виновным в убийстве в состоянии аффекта, назначив срок в 1,5 года ограничения свободы.

Все согласились с приговором суда, протестов на него в вышестоящие инстанции не поступило. Приговор уже вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942489-muzhchina-ubil-brata-v-sostoyanii-affekta-v-turkestanskoy-oblasti/