Карагандинцев осудили за дерзкое нападение на инкассаторов и похищение 70 млн тенге

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/denski_blog

Трое жителей Караганды признаны виновными в разбойном нападении на инкассаторов. Они похитили 70 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Дерзкое разбойное нападение произошло в июне прошлого года на улице Складская в Караганде.

Четверо злоумышленников разработали преступный план, согласно которому сначала протаранили машину инкассаторов, угрожали им предметом, похожим на пистолет, и завладели деньгами в общей сумме 70 млн тенге.

Деньги принадлежали одной из местных фирм, бухгалтер которой тоже находился в машине инкассаторов и направлялся в банк. Также добычей преступников стало огнестрельное оружие охранной фирмы.

После вооруженного налета подозреваемые скрылись с похищенными деньгами. Однако вскоре троих из них задержали. При них была лишь часть денег в размере 30 миллионов тенге. Четвертый фигурант был объявлен в розыск.

Уголовное дело в отношении подозреваемых было рассмотрено в СМУС Карагандинской области. Троих мужчин приговорили к срокам 10,5, 11 и 11 лет 3 месяца лишения свободы.

Их обязали выплатить 39 миллионов тенге в пользу двух пострадавших фирм.

Осужденные не согласны с приговором суда и считают его слишком суровым. Двое из них заявляют, что оказались случайными соучастниками преступления и виноваты лишь в недонесении.

С такими доводами они обратились в Карагандинский областной суд для пересмотра уголовного дела. Они просили переквалифицировать статью с разбойного нападения на грабеж.

Однако апелляционная коллегия областного суда посчитала, что вина осужденных доказана в полном объеме и наказание соразмерно содеянному. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942474-karagandintsev-osudili-za-derzkoe-napadenie-na-inkassatorov-i-pohischenie-70-mln-tenge/