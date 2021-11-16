Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить авто с подозреваемыми в СКО (фото)

Оружие, изъятое у подозреваемых. Фото: polisia.kz

Инспекторы были вынуждены использовать оружие, чтобы остановить автомашину с подозреваемыми, которые пытались скрыться от них в СКО, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, Инспектор группы природоохранной полиции и участковый инспектор полиции из Тайыншинского района вместе участвовали в рейде в рамках ОПМ "Браконьер" вблизи села Кенес.

Там стражи порядка заметили авто марки "ВАЗ-2123". Инспектор потребовал остановить транспорт, однако водитель проигнорировал это и попытался скрыться.

Чтобы остановить нарушителя, полицейскому пришлось воспользоваться табельным оружием: он произвел несколько выстрелов в воздух, после чего машина остановилась. В салоне находились четверо жителей Акмолинской области в возрасте от 22 до 32 лет.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу районного ОП. В машине нашли и изъяли тушу сибирской косули, а также незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-58.

Подчеркивается, что документов на отстрел животного у подозреваемых не было.

Туша в багажнике авто. Фото: polisia.kz

Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 337 УК РК ("Незаконная охота").

Начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов дополнил, что ОПМ "Браконьер" проводится в СКО с 20 октября по 19 ноября.

В рамках мероприятия сотрудники природоохранной полиции совместно с егерями усилили рейды в лесных массивах для выявления нарушений правил охоты, а также предотвращения фактов браконьерской добычи природных ресурсов.

За время ОПМ было выявлено уже 157 нарушений правил охоты. Чаще всего это перевозка оружия в собранном и заряженном виде, что категорически запрещено во избежание несчастных случаев.

Помимо этого, полицейские выявили 34 нарушения правил рыболовства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942427-politseyskim-prishlos-strelyat-chtoby-ostanovit-avto-s-podozrevaemymi-v-sko-foto/