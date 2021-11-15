Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы (видео)

Кадр из видео: ДП Кызылординской области

В Алматы полицейские задержали двух подозреваемых в хулиганстве и покушении на убийство, которые находились в международном розыске. Спецоперация попала на видео, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Кызылординской области.

13 ноября сотрудники управлений криминальной полиции ДП Кызылординской и Алматинской областей задержали в южной столице двух человек.

Они скрывались от следствия и находились с августа в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.293 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ч.3 ст.24-п.7,9 ч.2 ст.99 (Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений) УК РК.

В отношении мужчин санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.​ ​Они водворены в изолятор временного содержания.

Отмечается, что нашли подозреваемых в арендованном жилье в Турксибском районе Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942289-podozrevaemyh-v-pokushenii-na-ubiystvo-zaderzhali-v-almaty-video/