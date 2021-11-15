Астанчанин сдал малознакомому человеку авто в аренду и поплатился за это

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Мужчина сдал малознакомому человеку автомобиль в аренду, но не дождался ни денег, ни самой машины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султан.

В полицию обратился житель столицы и пожаловался, что малознакомый мужчина обманным путем завладел его машиной.

"В ходе расследования установлено, что 29-летний мужчина под предлогом аренды на два месяца взял у своего знакомого автомашину марки "Газель" с российскими номерами. Обещая отдать деньги через пару дней, он взял ключи от транспорта и исчез.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по месту проживания. Выяснялось, что авто он успел продать", – сообщили в полиции.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Выясняется, не был ли задержанный причастен к другим подобным аферам.

Тем временем полицейские призвали горожан соблюдать осторожность.

"Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает граждан быть бдительными и не доверять малознакомым лицам. При совершении сделки и покупке автомобиля у частных лиц необходимо проверять правоустанавливающие документы", – обратились в столичном ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942280-astanchanin-sdal-maloznakomomu-cheloveku-avto-v-arendu-i-poplatilsya-za-eto/