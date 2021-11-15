"Отдал почку и не мог пойти на убийство": родные осужденных охранников сделали заявление в Уральске

Родственники. Фото: NUR.KZ

Родственники осужденных охранников частного агентства не согласились с приговором суда первой инстанции и подали апелляцию. Они считают, что суд неправильно квалифицировал статью обвинения, передает корреспондент NUR.KZ.

Родственники осужденного за убийство Аяна Кафизова заявили, что не согласны с приговором.

"Мы не согласны, что имело место убийство. Охранники Кафизов и Адилов не знали погибшего Ахметова. Они не могли заранее договориться. Когда Ахметов залез на забор из профлиста, они хотели его снять оттуда. Схватили за ногу, за ремень на брюках. Мужчина сопротивлялся. Они его не убивали, а хотели помочь", - говорит отец Аяна Кафизова Кайрат Утеев.

Еще одна родственница осужденного Кафизова отметила, что молодые люди не совершали убийство.

"Следствие длилось почти два года. Мы ждали справедливого приговора. Сейчас нет веры правосудию. Абзал Адилов отдал почку незнакомой девушке из Шымкента. Он не мог пойти на убийство. Адилову было тяжело на суде, он болеет", - отметила Мансия Хаймушева.

Адвокаты осужденных заявили, что направили апелляционную жалобу в областной суд.

"Мы просим переквалифицировать дело по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности" и оправдать Кафизова и Адилова по статье "Убийство". Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стали обширные рваные раны плеча и подмышечной впадины с острой кровопотерей. Других тяжких телесных повреждений на теле погибшего эксперты не обнаружили", - сообщил адвокат осужденных Тельман Жусупов.

Потерпевшая сторона также обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.

"Мы считаем, что суд вынес минимальное наказание по статье "Убийство". После случившегося Аян Кафизов сказал двоюродному брату Адилова: "Мы его убили. Никому не говори, что там был". Когда Ахметов лежал на земле и умирал, Кафизов просил сотрудников АЗС не подходить к нему и не оказывать помощь", - отметила сестра погибшего Бахыт Ахметова.

Напомним, что 25 декабря 2019 года погиб 32-летний Куаныш Ахметов. В его убийстве признаны виновными охранники агентства "Сова" Аян Кафизов и Абзал Адилов, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Третий фигурант дела Абутали Коныскали признан виновным в превышении полномочий и осужден к 2,5 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942258-otdal-pochku-i-ne-mog-poyti-na-ubiystvo-rodnye-osuzhdennyh-ohrannikov-sdelali-zayavlenie-v-uralske/