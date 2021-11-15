Кража элитного алкоголя из гипермаркета в Нур-Султане попала на видео

Кадр с камер видеонаблюдения: ДП Нур-Султана

31-летнего астанчанина задержали за кражу алкоголя в гипермаркете - момент кражи брендового виски запечатлели камеры видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

Как было установлено в ходе расследования, мужчина вечером зашел в гипермаркет и направился в отдел алкогольной продукции. Там он взял с полки 4 бутылки дорогого виски, отошел в сторону и спрятал "улов" под одежду.

Его действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался уже судимый за аналогичные преступления житель столицы. Он дал признательные показания.

Украденный алкоголь задержанный успел продать.

Сейчас ведется расследование. Полиция проверяет причастность подозреваемого к подобным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942193-krazha-elitnogo-alkogolya-iz-gipermarketa-v-nur-sultane-popala-na-video/