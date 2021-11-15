Бухгалтер колледжа похитила 26 млн тенге в Павлодаре

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В Павлодаре выявили факт хищения 26 млн тенге в колледже информационных технологий. Бухгалтер предстала перед судом и была приговорена к реальному сроку лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В Павлодаре в суд было направлено уголовное дело по факту хищения денег в колледже информационных технологий.

Главный бухгалтер учебного заведения Безпалая, используя свое служебное положение, в период с 2015 по 2020 годы организовала преступную схему по незаконному завладению бюджетными средствами.

Она привлекала людей из числа знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них зарплату.

Женщина осуждена к 7 годам лишения свободы, а также лишена права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942178-buhgalter-kolledzha-pohitila-26-mln-tenge-v-pavlodare/