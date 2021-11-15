Убийство на почве ревности произошло в Костанайской области

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Житель Тобыла на почве ревности забил до смерти другого мужчину. Стражи порядка в настоящее время расследуют уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

В ведомстве рассказали, что 28 октября по улице Набережной в городе Тобыле мужчина в ходе возникшей ссоры на почве ревности нанес удары 54-летнему оппоненту. В результате чего последний скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Недавно в Уральске мужчина из ревности убил возлюбленную. Он нанес своей жертве множественные ножевые ранения. Все произошло в съемной квартире. После случившегося горожанин сбежал, но был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942177-ubiystvo-na-pochve-revnosti-proizoshlo-v-kostanayskoy-oblasti/