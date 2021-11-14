Избиение студента в ТРЦ в Нур-Султане: задержан подозреваемый (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Мужчину, которого подозревают в избиении студента в ТРЦ "Керуен", задержали столичные полицейские, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В полиции напомнили, что инцидент произошел 9 ноября текущего года: к двум 17-летним девушкам подошли взрослые мужчины с просьбой познакомиться. Тогда одна из несовершеннолетних позвала своего 19-летнего брата. Позже произошел конфликт, переросший в драку.

В ходе ОРМ стражи порядка задержали 31-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель. Проводится расследование по статье "Хулиганство".

Напомним, что информация о произошедшем и видео с места событий появились в одном из популярных пабликов в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942117-izbienie-studenta-v-trts-v-nur-sultane-zaderzhan-podozrevaemyy-video/