Закладчицу наркотиков осудили на 10 лет тюрьмы в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В феврале текущего года оперативники ДП Павлодарской области получили информацию о том, что 34-летняя жительница Павлодара хранит у себя наркотики с целью сбыта. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

Как рассказал глава ДП Павлодарской области Нурлан Масимов, стражи порядка остановили автомобиль подозреваемой 17 февраля. В салоне они нашли психотропные вещества в особо крупном размере.

Всего у закладчицы изъяли около 2 грамм аналога психотропного вещества 4-метилметкатина, который женщина незаконно хранила при себе с целью дальнейшего сбыта.

В ходе следствия удалось выяснить, что весной 2020 года подозреваемая находилась в поисках работы, и через мессенджер связалась с неизвестным лицом, которое представилось ей как администратор интернет-магазина.

Далее, по версии правоохранителей, "администратор" разъяснил девушке ее "рабочие" обязанности: ей было сказано хранить, перевозить и сбывать психотропные вещества в особо крупном размере как на территории Павлодара, так и на территории области.

По словам "администратора", после закладки запрещенных веществ женщина должна была скидывать фотоотчет о местонахождении закладок.

За содеянное девушке пообещали достойную оплату. Деньги ей перечисляли в российских рублях на банковскую карту. При этом, отмечается, что подозреваемая согласилась, даже зная, что совершает особо тяжкое преступление.

В отношении закладчицы проводилось досудебное расследование по части 3, пунктам 1, 3 статьи 297 УК РК, а также по части 3 статьи 296 УК РК.

Приговором суда ранее не судимая 34-летняя женщина должна будет провести 10 лет в тюрьме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942043-zakladchitsu-narkotikov-osudili-na-10-let-tyurmy-v-pavlodare/