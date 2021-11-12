Мужчина скончался после пьяных посиделок со знакомым в ЗКО

Фото с места событий: polisia.kz

После застолья с алкоголем один мужчина скончался, второй оказался под следствием в Западно-Казахстанской области, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что 54-летний житель поселка Серебряково выпивал у себя дома с 40-летним односельчанином. Во время застолья между мужчинами случилась ссора, в результате которой гость избил хозяина дома и ушел.

Ввернувшись на следующий день к собутыльнику, мужчина обнаружил, что тот лежит без сознания. Он вызвал скорую, но спасти 54-летнего казахстанца не удалось - он умер по пути в больницу.

Избившего собутыльника мужчину задержали. Против него возбуждено дело по статье 106 части 3 УК РК "Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть".

Подозреваемый водворен в изолятор. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942007-muzhchina-skonchalsya-posle-pyanyh-posidelok-so-znakomym-v-zko/