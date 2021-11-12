Полицейские рассказали о схемах "импорта" криминальных авто из стран СНГ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В МВД казахстанцам напомнили о схемах "импорта" криминальных автомашин. Так, за период с 2019 по ноябрь 2021 года в РК обнаружили 231 авто из числа похищенных в странах СНГ, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным правоохранителей, им известны факты "импорта" криминальных машин по следующей схеме: покупается авто, которое оформляется на подставное лицо в лизинг или кредит. Деньги выплачиваются в первые месяцы.

Далее машина вывозится на территорию Казахстана, при этом в полиции подчеркивают, что в розыске она нигде не значится и без проблем пересекает границу. В последующем авто перепродают и официально оформляют на граждан РК.

После этого кредит/лизинг перестают выплачивать и лизинговые компании начинают искать эти автомашины, в том числе подавая заявления в полицию с дальнейшим объявлением в розыск.

Еще одна схема выглядит так: злоумышленники берут машину в аренду на длительный срок и перепродают ее гражданам РК по цене ниже рыночной. После окончания аренды, не найдя авто, арендодатели обращаются в полицию.

В МВД указали, что для снижения рисков приобретения таких автомобилей рекомендуется при покупке авто в другой стране снять его с учета в уполномоченном органе, где транспорт предварительно проверят, а уже после этого зарегистрировать его на территории Казахстана.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре разъяснили ситуацию вокруг автомобилей с российским учетом.

Кроме того, недавно в МВД рассказали о том, каким авто на российском учете можно ездить по дорогам Казахстана, а каким - нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941983-politseyskie-rasskazali-o-shemah-importa-kriminalnyh-avto-iz-stran-sng/