Шланг закопали под землей для перекачки ГСМ в Жамбылской области

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9 ноября в Меркенском районе Жамбылской области пограничники нашли шланг, незаконно проложенный под землей, передает официальный сайт ПС КНБ РК.

Предположительно, шланг закопали под землей для перекачки горюче-смазочных материалов через государственную границу.

Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности.

В настоящее время материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941941-shlang-zakopali-pod-zemley-dlya-perekachki-gsm-v-zhambylskoy-oblasti/