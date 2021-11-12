Спецоперация в Актобе: задержана ОПГ из 7 человек (видео)

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Еще в марте текущего года в ходе спецоперации в Актобе силовики пресекли деятельность преступной группы из 7 человек. В ходе досудебного расследования подозреваемым вменили еще одну статью о создании и участии в ОПГ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

В марте в ходе реализации оперативных материалов полицейскими совместно с отрядом специального назначения Нацгвардии РК была пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из 7 участников.

Все они длительное время занимались перевозкой, хранением и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупных размерах на территории Актюбинской области из южных регионов Казахстана.

Общий вес изъятой марихуаны составил около 25 кг, гашиша - более 5 кг.

Во время досудебного расследования им также вменили ч.1, 2 ст.262 УК РК (Создание и участие в организованной преступной группе с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941896-spetsoperatsiya-v-aktobe-zaderzhana-opg-iz-7-chelovek-video/