"Завернул тело в ковер и закопал": изрезавшего бывшую жену костанайца теперь судят за убийство

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Житель Костанайской области Анаурбек Туребаев, нанесший 22 ножевых ранения бывшей гражданской жене, вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз его обвиняют в убийстве знакомого, совершенного еще в 2014 году, передает "ТоболИнфо".

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 11 ноября прошло предварительное слушание по делу Анаурбека Туребаева. Его обвиняют по ст.99 ч.1 УК РК (ст.96 ч.1 в редакции 1997 года).

Прокурор Серик Нургазинов зачитал обвинительный акт. В нем указывается, что в 2014 году в селе Копыченка между Кайратом Сеитовым и Анаурбеком Туребаевым на почве личной неприязни произошел конфликт.

"Туребаев нанес Сеитову множественные удары руками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Туребаев обмотал тело одеялом, завернул его в ковер и закопал на заднем дворе под снегом до весны", - сказал гособвинитель.

Затем, по данным следствия, мужчина вывез тело за населенный пункт и выкинул в выгребную яму одного из хозяйств. Останки были обнаружены в 2021 году.

Главное судебное разбирательство назначено на 26 ноября.

В настоящее время Анаурбек Туребаев отбывает наказание в УК 161/2. В конце марта 2020 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей жены.

В сентябре 2019 года он в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где помощником воспитателя работала его экс-супруга. Там мужчина начал наносить ей удары кухонным ножом. Медики насчитали 22 ранения. Бывшая жена чудом осталась жива. Но она полностью ослепла на левый глаз, а на лице остались шрамы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941854-zavernul-telo-v-kover-i-zakopal-izrezavshego-byvshuyu-zhenu-kostanaytsa-teper-sudyat-za-ubiystvo/