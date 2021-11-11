КНБ проводит операцию против браконьеров в Каспийском море

Пограничник за работой. Фото: facebook.com/knbgovkz

В акватории Каспия проводятся мероприятия, направленные на пресечение браконьерства и сохранение биоразнообразия, сообщает КНБ РК на своей официальной странице в Facebook.

В данных мероприятиях, по информации КНБ, участвуют пограничники – служащие комитета и их коллеги из России.

"По результатам проведенных мероприятий пограничниками задержано 246 различных правонарушителей законодательства Республики Казахстан в морском пространстве и 24 плавсредств.

Изъято орудий браконьерского лова – более 179 километров сетей и крючковых снастей, рыбы осетровых пород – 533 штуки (3600 килограммов), рыб частиковых пород – 4006 штук (5 400 килограммов), три особи тюленей", – отметили в пресс-службе КНБ.

Рыба осетровых пород. Фото: facebook.com/knbgovkz

Сообщается, что в результате действий погранслужбы был предотвращен ущерб на сумму более 1 млрд тенге. На нарушителей наложили штраф в размере более 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941700-knb-provodit-operatsiyu-protiv-brakonerov-v-kaspiyskom-more/