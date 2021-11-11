Мошенники запросили крупную сумму от имени экс-главы упрздрава Атырауской области

Маншук Аймурзиева. Фото: azh.kz

Полицейские Западно-Казахстанской области заявили о задержании двух подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленница, представившись экс-главой управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиевой, просила денег у руководителя частного медицинского учреждения, передает корреспондент NUR.KZ.

В полиции сообщили, что заявление о совершении мошеннических действий поступило от самой Маншук Аймурзиевой.

"Мошенница, позвонив по телефону, представилась Маншук Аймурзиевой. Она сообщила, что находится в колонии и просила перечислить 300 тысяч тенге на счет. Женщина не растерялась и перезвонила Аймурзиевой, узнав, что та находится на свободе.

Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлены двое подозреваемых. С них взяты показания. Они не были знакомы с Аймурзиевой. Мера пресечения пока не избрана. Следственные действия продолжаются", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления криминальной полиции ДП ЗКО Куандык Алпыс.

Маншук Аймурзиева отметила, что звонок поступил одному из руководителей частного медучреждения.

"Кто-то пытался получить деньги, прикрываясь моим именем. Я сразу обратилась в правоохранительные органы. Сейчас подозреваемых задержали", - рассказала она.

Ранее Маншук Аймурзиева являлась заместителем руководителя управления здравоохранения ЗКО, затем возглавила ведомство в Атырауской области. Чиновница была осуждена к штрафу в 2020 году по статье "Халатность" после смерти младенца в перинатальном центре Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941699-moshenniki-zaprosili-krupnuyu-summu-ot-imeni-eks-glavy-uprzdrava-atyrauskoy-oblasti/